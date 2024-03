Natur und Umwelt in Kamp-Lintfort Nutrias besiedeln den Pappelsee

Nutrias haben sich an Pappelsee sowie Kleiner und Großer Goorley in Kamp-Lintfort angesiedelt. Spaziergänger beobachten die ursprünglich in Südamerika beheimateten Nagetiere inzwischen regelmäßig. Nach Europa eingeführt hat sie der Mensch. Hier haben sich die Tiere als invasive Art ausgebreitet und gelten als etabliert. „Sie gehören zu den Neozoen“, erläutert Harald Fielenbach, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Moers und Neukirchen-Vluyn. Also zu einer Tierart, die in einem Gebiet lebt, in dem sie früher nicht vorkam.