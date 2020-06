Abgespecktes Programm wegen Corona : Kamp-Lintfort: Alternativer Ferienspaß mit 40 statt 210 Kindern

Kamp-Lintfort Mehrere Sportvereine, die KOT Gestfeld und die Stadt arbeiten zurzeit Angebote aus.

Die ersten drei Wochen der Sommerferien gehörten bis den Kindern. 210 nahmen Sommer für Sommer am Ferienspaß teil, den die Stadt zusammen mit dem Stadsporttverband, der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort sowie der Kleinen Offenen Tür Gestfeld organisierte. Das wird in diesem Jahr anders sein, wie die Organisatoren beschlossen haben. Geplant ist ein alternativer Ferienspaß für rund 40.

„Wir haben uns den Schritt nicht leicht gemacht“, sagte Jugenddezernent Christoph Müllmann. „Da ein großer Teil der Ehrenamtler, die den Ferienspaß betreuen, zur Risikogruppe gehört und auch die räumlichen Kapazitäten für die nötigen Abstandsregeln nicht ausreichen, können wir eine sichere Durchführung des Ferienspaßes nicht gewährleisten.“ Gleichzeitig mit der Absage haben die Organisatoren begonnen, alternative Angebote zu planen. „Der Lintforter Turnverein, der Reitclub Seydlitz, der Poolbillardclub Joker und die Basketballgemeinschaft Lintfort haben sich schon beim mir gemeldet“, sagte Manfred Klessa vom Stadtsportverbands. „Sie überlegen, was sie anbieten können, wenn sie Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Ich warte auf Angebote, um sie dann den Eltern weitergeben zu können. Maximal zehn Personen können in einer Gruppe sein. Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, werden bevorzugt behandelt.“

Viele Angebote des Stadtsportverbands fanden an der Ebertschule in der Lintforter Siedlung statt. Dort konnten die Kinder mittags in der Mensa essen. „Bei den heutigen Abstandsregeln kann an einem Tisch nur ein Kind sitzen“, erläuterte Klessa, warum das jetzt nicht mehr möglich ist. „Bei 90 Kindern, die es beim Stadtsportverband immer waren, würde das Mittagessen mehrere Stunden dauern.“