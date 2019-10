Ausbildung in Kamp-Lintfort : Altenpfleger bestehen das Examen

59 Auszubildende der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort haben das Examen zum Altenpfleger bestanden.

Alle examinierten Fachkräfte befinden sich direkt nach der Ausbildung in einem festen Arbeitsverhältnis in Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen, Krankenhäusern und ähnlichen Institutionen. Ab Oktober werden wieder drei neue Kurse mit insgesamt 84 neuen Auszubildenden in die Altenpflegeausbildung einsteigen. Die Ausbildung findet in dieser Form zum letzten Mal statt. Ab Herbst 2020 wird an der Berufsfachschule des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort generalistisch ausgebildet.