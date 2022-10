Ein Bild erzählt Kamp-Lintforter Geschichte : Willy Brandt trägt sich ins Goldene Buch ein

Willy Brandt besuchte im Rahmen des Bundestagswahlkampfes im November 1972 eine Wahlkampfveranstaltung in der Stadthalle. Foto: stadtarchiv

Kamp-Lintfort Wahlkampf 1972: Bundeskanzler hält in der Stadthalle Kamp-Lintfort eine Rede über seine Ostpolitik. Eine kleine Präsentation im Foyer der Stadthalle erinnert an prominente Gäste in dem Gebäude am Schulzentrum.

Von Anja Katzke

„Eil – Eil – Eil“ ist die Pressemitteilung überschrieben, die am 10. November 1972 aus dem Erich-Ollenhauer-Haus in Bonn verschickt wurde. Ihr Inhalt: Eine Rede des SPD-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Willy Brandt. Er hielt diese noch am selben Tag auf einer SPD-Wahlkundgebung in der Stadthalle in Kamp-Lintfort. Willy Brandt, dessen Todestag sich am 8. Oktober zum 30. Mal jährte, nutzte die Veranstaltung im Rahmen des Bundestagswahlkampfes, um seine damals umstrittene Ostpolitik zu verteidigen. Im Fokus stand an diesem Tag der anstehende Grundlagenvertrag der damaligen BRD mit der DDR und die Frage, ob dieser aus dem Wahlkampf herauszuhalten sei.

Willy Brandt trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Kamp-Lintfort ein. Links steht der damalige Bürgermeister Hermann Haugk. Foto: stadtarchiv

Mehrere Fotos dokumentieren den Auftritt des Bundeskanzlers in der Stadthalle: Auf einem wird ihm gerade das Goldene Buch der Stadt angereicht. Ein Bild zeigt ihn mit einer Zigarette im Mundwinkel. Rauchen war 1972 also noch nicht verpönt. Auf einem anderem Foto sitzt Bürgermeister Hermann Haugk neben dem prominenten Politiker aus Bonn, der sich Zeit seines politischen Lebens für eine Aussöhnung mit dem Osten stark gemacht hatte.

Berühmt ist sein „Kniefall von Warschau“. Für seine Bemühungen um Versöhnung wurde er 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das dritte Foto zeigt Willy Brandt von einer Gruppe von Politikern. In seiner Kamp-Lintforter Rede reagierte Willy Brandt auf die Kritik des damaligen CDU-Vorsitzenden Barzel, der laut genannten SPD-Pressemitteilung offenbar erklärt hatte, dass „die im Vertrag geregelten Dinge als bloße Absichtserklärung“ zu betrachten seien.

Die drei Fotos vom Wahlkampfauftritt des früheren Bundeskanzlers in der Stadthalle stammen aus dem Stadtarchiv. Archivar Martin Klüners hat nicht nur den Brandt-Auftritt in einer kleinen Präsentation zur Geschichte der Stadthalle aufgearbeitet, sondern Wissenswertes rund um das Gebäude am Schulzentrum Kamper Dreieck zusammen getragen. Denn die 1967 eröffnete Halle, die 2019 einer umfangreichen Renovierung unterzogen worden war, erwies sich laut Stadtarchivar immer schon als bewährter Ort für den Bürgerdialog. Politiker und Bevölkerung seien dort seit jeher bei Neujahrsempfängen, Wahlkampf- und Informationsveranstaltungen miteinander ins Gespräch gekommen.