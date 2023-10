Ausbildung in Kamp-Lintfort „Ein bisschen wie das Paradies“ – Als Elektroniker zum Austausch auf Hawaii

Traumstrände und Palmen praktisch vor der Tür, die polynesische Kultur als Erlebnis – und zwischendurch Unterricht im Klassenraum: Fabian Königs, angehender Elektroniker für Gebäudesystemintegration aus Kamp-Lintfort, hat einen ganz besonderen Austausch absolviert. Über drei Wochen im September lernte der 22-Jährige, der das Heinrich-Hertz-Berufskolleg (HHBK) in Düsseldorf besucht, als Gast am Leeward Community College in Honolulu auf Hawaii. „Ein bisschen war es schon wie das Paradies“, schwärmt er rückblickend.