Lifestyle-Markt in Kamp-Lintfort Was die Herbstpartie 2024 bietet

Premiere 2025 Die Herbstpartie hatte im Jahr 2021 Premiere in Kamp-Lintfort. Reno Müller sprach damals von „einer Auszeit vom Alltag“, „einem Tag Urlaub in der Heimat“ oder auch davon, „einen Tag der Inspiration“ zu erleben. Das Konzept kam im Kamp-Lintfort und Umgebung gut an: Schon die erste Herbstpartie Kloster Kamp zog mehr als 14.000 Menschen an. Im 2023 sollte die Marke von 15.000 Gästen geknackt werden.