Landesgartenschau 2020 : All das entdeckt man im Kompost

Kamp-Lintfort Claudia Goormann, Biologin und Naturpädagogin aus Kaarst, ist Referentin für die Projektpartner Lineg, Stadtwerke Kamp-Lintfort und Kreis Weseler Abfallgesellschaft und im nächsten Jahr mit Workshops im Grünen Klassenzimmer vertreten.

Verbuddele in Deinem Garten einen Apfel, einen Teebeutel und eine Plastikverpackung. Stelle kleine Schilder auf, damit du deine Schätze wiederfindest. Nach einem halben und nach einem Jahr schaust du nach, was deine Schätze machen. Dein Apfel wird schon nach drei bis vier Wochen weg sein, und von deinem Teebeutel wirst du in vier Monaten nichts mehr wiederfinden. Deine Plastikverpackung wirst Du immer wieder fast unversehrt herausholen können. Denn Plastik kann von der Natur nicht so einfach zersetzt werden, es braucht 450 Jahre bis es sich in seine Bestandteile zerlegt hat. Überlege mal, in 450 Jahre leben deine Ur-, Ur-, Ur-, Ur- Enkel nicht mehr, trotzdem finden die folgenden Generationen noch unseren Müll finden. Wichtig: Achte bitte darauf, dass kein Plastik in die braune Tonne gelangt.