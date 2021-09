Konzert in Kamp-Lintfort : Schubert im Schirrhof – wunderbar

Konzert in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Kamper Konzerte, diesmal nicht im Rokokosaal: Das Alinde-Quartett begeistert im „Corona-Ausweichquartier“ mit Werken von Franz Schubert und Henry Purcell.

Es war das allererste Kamper Konzert im „Pferdestall im Schirrhof“ – er diente als Ausweich für den wegen Corona nicht bespielbaren Rokokosaal auf Kloster Kamp. Am Mittwoch (und noch einmal am Donnerstag) spielte dort das renommierte Alinde-Quartett. Gegenüber der Ankündigung gab es zwei Änderungen: Anstelle von Moritz Benjamin Kolb übernahm Bartolomeo Dandolo Marchesi den Cello-Part. Und: Statt mit Schubert begann das Streichquartett mit zwei von vier Purcell-Fantasien, um die restlichen zwei nach dem Schubert zu spielen.

Henry Purcell zählt zu den bedeutenden Komponisten des englischen Hochbarocks. „Indem die Interpreten ihre Töne in die Dissonanzen hineinschwellen lassen, offenbaren sie den harmonischen Reichtum der Werke“, schrieb das Magazin „Fono Forum“ 2019 über eine CD-Einspielung des Alinde-Quartetts. Einen solchen Eindruck ihrer Spielweise jener Gamben-Fantasien hinterließ das Ensemble auch in Kamp-Lintfort.

Nach der Pause stand Schuberts Streichquartett Nr. 13 a-Moll, genannt „Rosamunde“, an. Mit weit ausschwingenden Bögen und atmender Ruhe findet Schubert in dem 1824 komponierten Werk seinen Ton. Nicht motivisch-thematische Arbeit, sondern singende Linien prägen den Verlauf. „Wir lieben diese Komposition sehr“, sagte Violonistin Eugenia Ottaviano, die auf einem Instrument aus dem Jahr 1790 spielt, „weil es Konflikte in sich trägt, die mittels Dur- und Moll-Tönen hörbar gemacht werden.“ Aber auch nostalgische Volksmusik ist dem Werk zu entnehmen.