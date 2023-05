St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort Ärzte klären über Transplantationen auf

Eine Aufgabe der Transplantationsbeauftragten ist es, sich für die Aufklärung rund um das Thema Organspende einzusetzen. „Es ist uns aber auch eine Herzensangelegenheit – besonders bei unserem täglichen Einsatz in der Intensivmedizin. Gerade in einem christlichen Haus“, erklärt Svenja Kalscheur. Die Anzahl der durchgeführten Transplantationen in Deutschland stagnierte jedoch. „Grund dafür ist, dass nicht genügend geeignete Organe zur Verfügung stehen. Und das, obwohl weit mehr als 80 Prozent der Bevölkerung einer Organspende gegenüber positiv eingestellt ist“, erläutert Gero Frings. Jeden Tag würden Patientinnen und Patienten sterben, die auf der Warteliste für eine Transplantation stehen. Angehörige fühlten sich häufig mit einer Entscheidung überfordert. „Wenn im Vorfeld ein Organspendeausweis oder eine andere Art der schriftlichen Willenserklärung unmissverständlich zeigt, was die Person möchte, ist das für die Familie eine große Entlastung“, weiß der Chefarzt. „Sie müssen nicht mutmaßen, was der Verstorbene gewollt hätte“, ergänzt Svenja Kalscheur in einer Pressemitteilung des St.-Bernhard-Hospitals.