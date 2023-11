Gesundheitsforum in Moers und Kamp-Lintfort Ärzte informieren über die Bauchspeicheldrüse

Gleich zwei Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen bietet das VHS-Gesundheitsforum am Donnerstag, 16. November, an: Um 17 Uhr beginnt in Kamp-Lintfort eine Info-Veranstaltung zum Thema „Kleine Drüse, große Wirkung: neues zur Bauchelspeicheldrüse“. Dr. Theodor Heuer und Prof. Dr. Gernot M. Kaiser informieren gemeinsam über die Funktion und die möglichen Erkrankungen dieses wichtigen Organs. Außerdem sprechen die beiden Ärzte über Diagnostik und Behandlungsmethoden. Veranstaltungsort der Kooperation mit dem St. Bernhard-Hospital ist die Aula der Europaschule Kamp-Lintfort, Sudermannstraße 4, in Kamp-Lintfort.