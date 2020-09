Stadtverwaltung von Kamp-Lintfort will nun durchgreifen : Ärger durch unfachmännisch abgesenkte Bordsteine

Stadtverwaltung von Kamp-Lintfort will nun durchgreifen

Kamp-Lintfort Weil Grundstückseigentümer immer wieder Bordsteine nicht gut, sondern günstig absenken lassen, will die Stadtverwaltung nun einschreiten. Die Arbeiten sollen nur noch von einer bestimmten Firma durchgeführt werden, die die Stadt bestimmt. Die Kosten müssen die Grundstücksbesitzer übernehmen.

Eine neue „Satzung über die Herstellung, Veränderung und Finanzierung von Bordsteinabsenkungen“ soll in Kamp-Lintfort beschlossen werden. Sie soll sicherstellen, dass Eigentümer, die den Bordstein vor ihren Garagen- oder Grundstückszufahrt absenken möchten, eine von der Stadt benannte Firma damit beauftragen und die Kosten für die Arbeiten übernehmen.

In der Vergangenheit sei bei Anträgen zur Absenkung von Bordsteinen den Grundstückseigentümern auferlegt worden, die Arbeiten nach den technischen Richtlinien zur Herstellung einer Bordsteinabsenkung durch zertifizierte Fachfirmen durchführen zu lassen, heißt es in einer Vorlage für den Hauptausschuss. Leider sei es vermehrt dazu gekommen, „dass sich Grundstückseigentümer über diese Vorgaben hinweggesetzt haben, indem sie die ,günstigere’ Variante in der Form, dass eine nicht zertifizierte Firma die Arbeiten durchgeführt hat, gewählt haben.“