Schlagerparty in Kamp-Lintfort : Achim Petry heizt auf Beach Party ein

Achim Petry feiert bei einem Auftritt mit seinen Fans. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Kamp-Lintfort Der Sohn der Schlagerlegende gewann vier Mal in Folge den Ballermann-Award. Am 24. August ist er wieder in Kamp-Lintfort zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit vielen Jahren ist die Beach Party eine feste Größe im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort. Am Samstag, den 24. August, hat das Warten für die Fans endlich ein Ende.

In diesem Jahr freut sich Veranstalter Thorsten Kalmutzke und seine Eventagentur Passepartout neben großartigen Acts wie Mia Julia, Mickie Krause, Peter Wackel und Anna-Maria Zimmermann auf einen Künstler, der vier Jahre in Folge mit dem Ballermann Award ausgezeichnet wurde: Die Rede ist von keinem geringeren als Achim Petry, Sohn der deutschen Schlagerlegende Wolfgang Petry, der rund 18 Millionen Tonträger verkaufte. Sohn Achim wurde dieses Talent wohl in die Wiege gelegt – er steht seinem Vater in nichts nach.

Als Wolle Petry im Herbst 2006 endgültig der Bühne den Rücken kehrte, sollte es gerade mal ein Jahr dauern, bis Achim Petry aus diesem vermeintlichen Schlusspunkt doch nur eine kürzere Petry-Pause machte: 2007/2008 nämlich ging er unter dem Motto „Der Wahnsinn geht weiter“ auf Tour und präsentierte mit massivem Erfolg Neuauflagen der Hits seines Vaters.

Anfang 2013 erschien die Single „Deine Liebe ist der Wahnsinn“ als erste Singleauskopplung aus Petrys Debütalbum „Mein Weg“. Mit diesem ging er anschließend auf Tour und spielte auf zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland.

Im Jahr 2014 ging es für Achim Petry steil bergauf. Er spielte auf ungezählten Events und Open Airs wie der Kieler Woche, dem SWR-Festival oder dem Open-Air-Festival Der Berg bebt auf dem Schweizer Flumserberg, bei dem 18.000 begeisterte Schlagerfans anwesend waren.

Achim Petry ist „Mittendrin“ im Leben und veröffentlichte 2014 passend dazu sein gleichnamiges Album. Auf diesem präsentieren sich Achim und seine Band von einer anderen – ganz eigenen – Seite. Die erste Singleauskopplung „Rettungsboot“, ein Duett mit Vater Wolfgang Petry, kletterte in den DJ-Charts sogar bis nach ganz oben – und kickte damit Helene Fischer („Atemlos“) von der Spitzenposition. Das dazugehörige Musikvideo konnte innerhalb von einer Woche nach Veröffentlichung bereits 70.000 Klicks auf Youtube und MyVideo verweisen. 2016 erschien sein Song „Tinte“ als Neuauflage, diesmal im Duett mit Anna-Maria Zimmermann.

2017 war Achim Petry einer der Stargäste bei der Konzerttour „Die Schlagernacht des Jahres“ und trat unter anderem in der Lanxess Arena in Köln sowie in Mannheim, Leipzig und Hamburg auf. Wer das Ende der Sommerferien mit einer großen Sommerparty, Festivalstimmung und Urlaubsgefühlen feiern und weitere Stars wie Isi Glück, Tini Tus und Megapark-DJ Andy Luxx live auf der Bühne erleben möchte, bekommt die Eintrittskarten für die Beachparty am Samstag, 24. August, im Internet unter www.beachparty-kamplintfort.de.

Alternativ können die Tickets in den folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Panorama Bad Pappelsee, Bertastraße 74, Kamp-Lintfort, Stadtwerke Kamp-Lintfort, Wilhelmstraße 1A, Kamp-Lintfort. Matt Optik I Akustik, Moerser Str. 268, Kamp-Lintfort, BMW Fett & Wirtz, Dr.-Berns-Straße 34, Moers, sowie Stadtmarketing Moers, Kirchstraße 27, Moers.

(RP)