Filmschauplätze NRW : Der Abteiplatz verwandelt sich in einen Filmschauplatz

Die Zuschauer sahen den Film „Die Päpstin“ im Schatten des Klosters Kamp. Pünktlich zum Filmstart hörte der Regen auf. Das Publikum erlebte pures Kinovergnügen.

Die Rasenfläche am Abteiplatz vom Kloster Kamp verwandelte sich mit einer 30 Quadratmeter großen Leinwand in ein Open-Air-Kino. So viel vorweg: ein absoluter Volltreffer, auch wenn bis in den frühen Abend Regenwetter der Veranstalter, die Film- Medienstiftung NRW, berechtigte Bedenken hatte. Die Befürchtungen, dass nur wenige Hartgesottene mit Sack und Pack sich auf der Rasenfläche gemütlich wie wetterfest einrichten, war völlig umsonst. Denn schon gegen 19 Uhr füllten sich die Reihen. Bevor es „Film ab“ hieß, sorgte Rachel Montiel für Musik. Das Haus Bieger verwöhnte mit Leckereien vom Grill vor der Kita Spatzennest. Besucher platzierten währenddessen ihre eigenen Stühle, deckten den Campingtisch und gaben sich entspannt für das „Rudelgucken“.