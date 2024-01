Kultur in Kamp-Lintfort Der letzte Vorhang für die „Musical Highlights“ fällt

Der Tourveranstalter Creativ Team Veranstaltungs GmbH gastiert am Sonntag, 21. Januar, zum letzten Mal mit einer Musical-Produktion in der Stadthalle Kamp-Lintfort. Für die Produktion, die seit vielen Jahren immer kurz nach dem Jahreswechsel in Kamp-Lintfort stattfand, fällt der letzte Vorhang. Aus Altersgründen wird Veranstalter Reinhold Vatter mit 71 Jahren seine berufliche Tätigkeit nach 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche aufgeben, heißt in einer Pressemitteilung vom Creativ-Team.