Historischer Hof wird abgerissen : Die Tage von Gut Asdonk sind gezählt

Kamp-Lintfort Die verfallende denkmalgeschützte Hofanlage, deren Wurzeln tief ins Mittelalter reichen, darf jetzt abgerissen werden. Versuche, die Gebäude neu zu nutzen, sind gescheitert. Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft will das Gelände kaufen.

Die Stadt hat bald ein Baudenkmal weniger. Ob das bedauerlich ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Viele werden im Gut Asdonk wohl nicht mehr als die Hofruine gesehen haben, die am Weg von der A 57 zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof ein trauriges Dasein fristet. Demnächst ist es damit vorbei. Der Eigentümer habe einen Abrissantrag gestellt, der von der Stadt positiv beschieden worden sei, sagte der Erste Beigeordnete der Stadt, Christoph Müllmann, am Donnerstag. Zwar habe das Gelände unter Denkmalschutz gestanden. „In Fällen, in denen ein Gebäude abgängig ist, gibt es aber die Möglichkeit, das Denkmal zu kartieren und eine Dokumentation zu erstellen, damit die Nachwelt Kenntnis von dem Denkmal erhält“, sagte Müllmann. Die Abrissgenehmigung sei mit der Auflage erteilt worden, eine solche Dokumentation anzufertigen. Ein Architekt habe sie im Auftrag des Eigentümers angefertigt und vorgelegt. „Wir prüfen sie“, sagte Müllmann. Wenn alles in Ordnung sei, dürfe abgerissen werden. Das werde vermutlich in Kürze geschehen.