Sportanlage am Volkspark in Kamp-Lintfort : Ab Frühjahr wird auf Kunstrasen gekickt

Info

Neuer Platz Mit dem neue Kunstrasenplatz geht die Geschichte der Fußball-Aschenplätze in Kamp-Lintfort zu Ende. Der Aschenplatz von Alemannia Kamp wurde ab 2014 in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Der Sportplatz des SV Lintfort an der Konradstraße war bereits in den frühen 1990er Kunstrasenplatz gewesen, als einer der ersten am Niederrhein. Nachdem er aufgegeben wurde, ist dort ab 2019 ein Neubaugebiet entstanden.



Ascheplätze An der Franzstraße ging im Juni 2021 der letzte Fußballplatz mit roter Asche außer Dienst, den es in Kamp-Lintfort gab. Auch in anderen Kommunen werden seit den Nullerjahren Aschenplätze durch Kunstrasenplätze ersetzt. Eltern melden ihre Kinder vor allem bei Vereinen an, die Kunstrasen Plätze haben, weil dort das Verletzungsrisiko geringer ist.