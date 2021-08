Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort : 98 Kita-Kinder erleben ein Theaterstück

Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Stadt startete schon im Jahre 2011 in Zusammenarbeit mit der Volksbank Niederrhein als Sponsor und dem Landestheater Burghofbühne als ausführendes Theater das Projekt „Jedem Kind einen Theaterbesuch“.

98 Mädchen und Jungen erlebten am Donnerstag eine kindergerechte Theateraufführung in der Stadthalle. Aufgeführt wurde für die Kinder der Kindertagesstätte Tausendfüßler die Geschichte von der Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat. Die Aufführung des Zwei-Personen-Stückes nach dem Kinderbuch von Barbara Veit wird vom Landestheater Burghofbühne mit insgesamt 45-minütiger Spielzeit an sieben Tagen gezeigt und von insgesamt 580 Kindern aus 18 verschiedenen Kindergärten besucht.