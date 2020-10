Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : 400.000. Besucher auf der Landesgartenschau

Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Kathrin Dietz aus Kamp-Lintfort besucht mit ihren Söhnen Noah und Till regelmäßig die Landesgartenschau. Über den Blumenstrauß von Bürgermeister Christoph Landscheidt und Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling freute sie sich sehr.

Dauerkartenbesitzerin Kathrin Dietz aus Kamp-Lintfort freute sich sehr über den feierlichen Empfang sowie einen Blumenstrauß als Aufmerksamkeit: „Wir waren schon so oft hier, aber dass wir heute so begrüßt werden, ist eine tolle Überraschung.“ Die 36-Jährige besucht die Landesgartenschau regelmäßig mit ihren beiden Söhnen Noah (4) und Till (2). „Im Sommer waren wir fast täglich hier. Der Spielplatz, die Tiere im Kalisto und die Bausteine im südlichen Zechenpark sind bei meinen Söhnen besonders beliebt, da halten wir uns die meiste Zeit auf“, berichtet Kathrin Dietz. Sie fügt hinzu: „Unser größtes Highlight im Sommer war aber das Wasserspiel auf dem Quartiersplatz. Es war einfach toll, den Kleinen beim Plantschen zuzusehen.“

Auch Laga-Geschäftsführer Heinrich Sperling empfing Kathrin Dietz freudig am Haupteingang: „Es ist ein toller Zufall, dass wir ausgerechnet eine Kamp-Lintforter Dauerkartenbesitzerin als Ehrenbesucherin begrüßen dürfen.“ Nun freue er sich auf die verbleibenden drei Gartenschau-Wochen, in denen die Besucher den Herbstzauber am Niederrhein genießen können.