Absolventenfeier in Kamp-Lintfort 36 Auszubildende der Bäckerei Büsch bestehen ihre Prüfungen

„Wir sind sehr stolz auf unsere Azubis und Umschüler“, freut sich Geschäftsführer Norbert Büsch. „Sie haben unterschiedliche Bereiche unseres Unternehmens kennengelernt und sich mit großer Motivation in die Aufgabenfelder unserer Handwerksbäckerei eingearbeitet.“ Geschäftsführer Dirk Jonack ergänzt: „Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und dass sie diese Motivation und den Spaß an der Arbeit behalten.“ Neben Ausbildungsplätzen in verschiedenen Berufen bietet die Handwerksbäckerei Büsch auch zahlreiche Möglichkeiten für Umschulungen an.