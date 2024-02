Ausstellung in der Mediathek 340 Schüler in Kamp-Lintfort besuchen Unterricht in ihrer Muttersprache

In Kamp-Lintfort können Schüler herkunftssprachlichen Unterricht an der Ebertschule und an der Ernst-Reuter-Schule besuchen. Als weiterführende Schule bietet die Unesco-Gesamtschule diesen Unterricht an. Schüler von anderen Schulen können an diesem Unterricht teilnehmen. Im Kreis besuchen 1700 Schüler herkunftssprachlichen Unterricht, die rund vier Prozent aller Schüler entsprechen. In Kamp-Lintfort sind es zurzeit 342.