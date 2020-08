Ausbildung in Kamp-Lintfort : 34 neue Gesundheits- und Krankenpfleger

Kamp-Lintfort Die jungen Leute haben die Prüfung an der katholischen Bildungsakademie Niederrhein bestanden. Die praktische Ausbildung fand im Kamp-Lintforter Hospital, im St. Josef Krankenhaus in Moers, im Gelderner St.-Clemens-Hospital und im St. Josef-Hospital Xanten statt.

An der katholischen Bildungsakademie Niederrhein in Kamp-Lintfort, eine gemeinsame Ausbildungsstätte vier niederrheinischer Krankenhäuser, haben 34 Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich ihre Prüfung bestanden und werden gut ausgebildet in die Berufspraxis entlassen. Die Schüler absolvierten gemeinsam ihre theoretische Ausbildung in der Akademie am St. Bernhard-Hospital. Die praktische Ausbildung fand im Kamp-Lintforter Hospital, im St. Josef Krankenhaus in Moers, im Gelderner St.-Clemens-Hospital und im St. Josef-Hospital Xanten statt. Die vier Krankenhäuser sind gemeinsamer Träger der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein.