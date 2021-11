Bistum gibt Rahmenbedingungen vor : 2G, 3G, kein G: Weihnachten in katholischen Kirchen

2G, 3G, kein G: Weihnachten in katholischen Kirchen

Kreis Wesel Das Bistum hat Gemeinden über die Rahmenbedingungen für die Feiertage informiert. An den Feiertage sind Gottesdienste mit 2G- oder 3G-Regel erlaubt. Dennoch soll es möglichst auch dann Gottesdienste geben, an denen nicht geimpfte Personen teilnehmen können.

Auch in der Weihnachtszeit soll auf Grundlage der Coronaschutzverordnung jedem der Besuch eines katholischen Gottesdiensts möglich sein. Deshalb wird die 2G- oder die 3G-Regel für Gottesdienste im Bistum Münster nicht grundsätzlich und flächendeckend eingeführt. Für die Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsgottesdienste sollen aber Ausnahmen zulässig sein: An diesen Tagen können laut Generalvikar Klaus Winterkamp Gottesdienste mit der 2G- oder 3G-Regel durchgeführt werden. Gleichzeitig empfiehlt Winterkamp den Gemeiden, eine ausreichend große Zahl an Gottesdiensten ohne 2G- oder 3G-Beschränkungen anzubieten. Auf diese Rahmenbedingunen hat sich die Konferenz der Bischöfe und Generalvikare Nordrhein-Westfalens verständigt. Winterkamp hat jetzt die Kirchengemeinden und Einrichtungen im Bistum Münster darüber informiert.