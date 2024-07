Schwimmkurse in Kamp-Lintfort Kinder bestehen das Seepferdchen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden auf zwei Kurse aufgeteilt. Damit sei nicht nur eine hohe Betreuungsquote garantiert, auch der Erfolg sei beeindruckend gewesen: Insgesamt 26 Seepferdchen-Abzeichen, zwei Abzeichen in Bronze, zwei Abzeichen in Silber und zwei Abzeichen in Gold wurden in dieser Zeit abgelegt. Viele weitere Kinder seien kurz vor dem Erreichen des Schwimmabzeichens gewesen. Dem einen oder anderen habe lediglich noch ein wenig die Ausdauer gefehlt, so die Stadt Kamp-Lintfort.