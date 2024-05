Kampfmittelräumdienst rückt an 250-Kilo-Bombe wird in Saalhoff entschärft

Im Kamp-Lintforter Stadtteil Saalhoff hat sich ein Kampfmittelverdacht bestätigt. Das teilte die Stadt Kamp-Lintfort am Donnerstagmorgen mit. Eine 250 Kilogramm-Bombe konnte identifiziert werden. Der Kampfmittelräumdienst werde gegen 11 Uhr vor Ort eintreffen. Die Bombe wird nicht gesprengt, sondern entschärft, teilt die Stadt mit. Die Straßensperren werden jetzt aufgestellt durch den ASK, die Anwohnerinnen und Anwohner im inneren Radius werden umgehend durch die Stadtverwaltung informiert. Im Anschluss werden die übrigen Anwohner im äußeren Radius in Kenntnis gesetzt.