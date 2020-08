Einzelhandel in Kamp-Lintfort : 25 Einzelhändler öffnen Sonntag ihre Türen

Kamp-Lintfort Die Landesregierung ermöglicht den aufgrund der Corona-Krise kämpfenden Einzelhändlern und Gastronomen in diesem Jahr vier verkaufsoffene Sonntag. Kamp-Lintfort nimmt das Angebot wahr.

Am Sonntag haben die Geschäfte in Kamp-Lintfort geöffnet. Es ist der erste von insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntagen bis zum Ende des Jahres. „So soll der lokale Einzelhandel gestärkt werden. Wir möchten den Händlern in der Innenstadt mit den ersten drei Terminen im August, September und Oktober die Möglichkeit geben, auch Besucher von der Landesgartenschau in die City zu locken“, teilt Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft, mit. Man sei sich darüber im Klaren, dass dies für einige Geschäfte ein personeller Kraftakt sei. „Einige haben abgelehnt, weil sie in Kurzarbeit sind und nicht an Sonntagen arbeiten dürfen“, sagt sie. Dennoch würden sich beim ersten Sonntag am 16. August etwa 25 Geschäfte beteiligen.