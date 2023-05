Treffen nach 50 Jahren in Kamp-Lintfort 24 Ehemalige feiern zusammen das Goldene Abitur

1961 wechselten die späteren Abiturienten auf das Städtische Gymnasium Kamp-Lintfort, um dort den zweiten Jahrgang zu bilden. Vor 50 Jahren legten sie ihre Allgemeine Hochschulreife ab. Zusammen mit anderen organisierte Bernhard Blume ein Treffen zum Goldenen Abitur. „Wir waren der zweite Abiturjahrgang“, erzählte der 68 Jahre alte Kamp-Lintforter Samstagabend im Haus Bieger. „Das Gymnasium befand sich im Aufbau. Wir waren 55 Schüler und der erste Jahrgang mit drei Klassen. Im Schuljahr 1965/1966 wurden wir in der Marienschule an der Vinnstraße unterrichtet. Die Räume waren extra für uns renoviert worden. Heute befindet sich dort das Diesterwegforum. Im Schuljahr 1966/1967 waren wir im Neubau der Schule an der Sudermannstraße im Gestfeld untergebracht, wo sich heute die Europaschule befindet. Dann sind wir in den Neubau des Schulzentrums im Kamper Dreieck gezogen, wo sich das Gymnasium noch heute befindet. Wir wurden immer in neuen Klassenräumen unterrichtet.“