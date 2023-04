Umweltbildung in Kamp-Lintfort 236.000 Euro fürs Grüne Klassenzimmer

Schmetterlinge auf den Wildwiesen beobachten, als Nitrat-Scout in der Natur unterwegs sein, das Leben im und am Bach erforschen, die Arbeit der Bergleute erfahren oder einen Kursus rund um Haustiere belegen – all dies können Kinder und Jugendliche im Grünen Klassenzimmer machen. Von Mai bis November 2022 bot die Bildungseinrichtung, die erstmals zur Landesgartenschau vor drei Jahren ihre Pforten öffnete, 250 verschiedene Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche an. Mehr als 4500 wissbegierige kleine und große Naturforscher hat der Lernort Zechenpark in dieser Zeit willkommen geheißen. „Wir sind froh und dankbar, dass wir weitermachen dürfen“, erklärten die beiden Projektkoordinatoren Anne Probst und Jonas Schmitz am Montag.