Ausbildung in Kamp-Lintfort 23 junge Menschen starten bei der Sparkasse ins Berufsleben

23 Nachwuchsbankkaufleute haben am 1. August die Ausbildung bei der Sparkasse Duisburg begonnen. Einer von ihnen nutzt zudem die Chance, parallel zur Ausbildung das Duale Studium an der Sparkassen-Hochschule für Finanzwirtschaft und Management in Bonn zu absolvieren. Die neuen Auszubildenden wurden innerhalb der drei Start-Tage vom Vorstandsvorsitzenden Joachim Bonn im Hause der Sparkasse begrüßt. In den folgenden zweieinhalb beziehungsweise drei Jahren lernen die jungen Menschen alles, was sie für ihre Zukunft als Mitarbeitende der Sparkasse benötigen.