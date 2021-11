Katholischen Bildungsakademie Niederrhein : Gemeinsame Ausbildung von Praxisanleitern für die Pflege

Kamp-Lintfort Nach einer berufsbegleitenden viermonatigen Weiterbildung haben 22 Pflegefachkräfte nun ihren Abschluss an der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein absolviert.

22 Pflegefachkräfte aus dem St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, dem St. Josef-Krankenhaus Moers, dem St.-Clemens-Hospital Geldern, dem St. Josef-Hospital Xanten und dem Hospital zum Heiligen Geist haben ihre Weiterbildung zur Praxisanleiterin bzw. zum Praxisanleiter an der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein erfolgreich abgeschlossen. Die berufsbegleitende viermonatige Weiterbildung bereitet die Teilnehmenden auf ihre Tätigkeit als Praxisanleiter in der Ausbildung des Pflegenachwuchses und bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter vor. Wichtige Themen der Weiterbildung waren Pädagogik und Didaktik, Gestaltung von Anleitungssituationen, Lernpsychologie, Pflegewissenschaft und rechtliche Grundlagen. Die Ausbildungsberufe der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege sind in einer gemeinsamen Ausbildung zusammengeführt, um die Kompetenzen der Pflegenden zu stärken.