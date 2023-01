Bürgermeister-Empfang in Kamp-Lintfort Neujahrsempfang steht im Zeichen des Kloster-Jubiläums

In seiner Neujahrsansprache warnte der Bürgermeister denn auch davor, wie gefährlich Radikalisierung und Polarisierung für unsere demokratische Gesellschaft sein können. Die Konsequenzen aus den Krisen, die bis in unseren Alltag hineinreichen, also Energiekrise, Klimawandel, Corona und Inflation, drohten an vielen Stellen unsere Gesellschaft zu spalten. Vor allem von den extremen Rechten werde die Radikalisierung in der Gesellschaft geschürt, betonte er. „Doch Demokratie kann stark und wehrhaft sein“, sagte Landscheidt und verwies auf das große bürgerschaftliche Engagement, mit dem Vereine und Verbände, aber auch Einzelne immer wieder Solidarität beweisen und die Gemeinschaft zusammenhalten. „Kamp-Lintfort ist dafür ein gutes Beispiel“, betonte der Bürgermeister in seiner Rede. Er sei erleichtert gewesen, dass zur Kommunalwahl in Kamp-Lintfort keine rechte Partei angetreten sei. „Weil sie hier keine Chancen gesehen hat“, betonte der Bürgermeister. Kamp-Lintfort hat trotzdem allen Grund, sich auf 2023 zu freuen. Zwei Jahre nach der Landesgartenschau wird ein großes Jubiläum ganzjährig gefeiert: Vor 900 Jahren gründete der Zisterzienserorden von Morimond aus das Kloster Kamp. Ein auf Film festgehaltener Drohnenflug über Kloster Kamp und Terrassengarten stimmte die Gäste auf das Jubiläumsjahr ein.