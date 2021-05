Brand in Kamp-Lintfort : 17 Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Kamp-Lintfort Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses gab es eine große Rauchentwicklung. 17 Personen erlitten eine Rauchgasentwicklung, 15 mussten in ein Krankenhaus transportiert werden.

Am Sonntag wurde gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr in Kamp-Lintfort zu einem Brand gerufen. Auf der Prinzenstraße war es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen wegen der großen Rauchentwicklung bereits mehrere Personen an Fenstern und auf Balkonen. Elf Personen wurden durch den Einsatz von Drehleitern gerettet. Insgesamt wurden 17 Personen verletzt (Rauchgasvergiftung), eine Person schwer. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden, rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen, die Kriminalpolizei ermittelt.