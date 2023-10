Autofahrer flüchtet 15 Jahre alte Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Am Montag, gegen 17.20 Uhr, ist es am Kreisverkehr Friedrich-Heinrich-Allee / Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw und einem Elektroroller gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 15-Jährige aus Kamp-Lintfort mit ihrem Roller auf der Friedrich-Heinrich-Allee in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Am Kreisverkehr stieß sie mit einem Auto zusammen, das von der Friedrichstraße aus in den Kreisverkehr einfahren wollte. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich.