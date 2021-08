Kirche in Kamp-Lintfort : 11.700 Kilometer im Gottesdienst überwinden

Das Foto zeigt die Aufzeichnung des Grußwortes von Superintendent Wolfram Syben. Foto: Egbert Schäffer

Kamp-Lintfort Kirchenkreis Moers und Christliche Kirche in Indonesien nutzen technische Mittel, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

„Das ‚s‘ muss etwas weicher klingen, aber der Rest hört sich schon richtig indonesisch an“, schmunzelt Christoph Roller, während er letzte Anweisungen für die Filmaufnahme gibt. Der evangelische Pfarrer bereitet gerade mit anderen in der Kamp-Lintforter Christuskirche einen besonderen und sehr aufwändigen Gottesdienst mit Videounterstützung vor. Am 22. August soll er nicht nur in der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort gefeiert werden, sondern auch 11.700 Kilometer weiter südöstlich in Indonesien. Denn mit der indonesischen Christlichen Kirche in Mittel Nord Java ist der Kirchenkreis Moers partnerschaftlich verbunden.

„Normalerweise gibt es regelmäßige Besuche, bei denen man sich über ganz normale Themen des Alltags bis zu Glaubensfragen verständigt, voneinander lernt und gemeinsam Gottesdienst feiert. Wegen Corona ist das nicht möglich“, erklärt Roller, der Vorsitzender des kirchlichen Partnerschaftsausschusses ist. So werden die Grüße und Botschaften in diesem Jahr per Video in die Gottesdienste der Partner gesendet. Wegen der Zeitverschiebung werden sie nicht zeitgleich stattfinden, aber am selben Tag. „Indonesien ist stark betroffen von der Delta-Variante des Corona Virus. Ca. 35.000 Neuinfektionen und über 1000 Todesfälle gibt es täglich, allerdings verteilt über ein riesiges Inselreich“, berichtet Roller den Mitwirkenden, die sich zu den Filmaufnahmen getroffen haben. „Deshalb schlage ich vor, dass ihr mit den Masken vor die Kamera tretet und sie erst abnehmt, wenn die Kamera schon läuft, sozusagen als sichtbares Hoffnungszeichen, dass sie irgendwann nicht mehr nötig sein werden.“

Ein Highlight ist das Mut machende Grußwort von Superintendent Wolfram Syben in gestochenem Englisch. Auf der Suche nach Orientierung in dieser schwierigen Zeit helfe der Blick auf Erfahrungen der Bibel. Der Vers „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“ rate, trotz des unzweifelhaften Leides in dieser bedrückenden Zeit weder die Geduld noch den Mut zu verlieren, sondern weiter an eine Veränderung zum Guten zu glauben und damit handlungsfähig zu bleiben.

Neben Christoph Roller, Wolfram Syben und dem Partnerschaftsausschuss gestalten auch Pfarrer Michael Hammes, die Pfarrerband und Kantorin Dorothee Peldszus-Rentel den Gottesdienst mit. „Nicht zu vergessen das Filmteam der Kirchengemeinde mit Küster Alfred Wiesner“, erzählt Roller. Auch die Partner in Indonesien nehmen Filmclips für die Niederrheiner auf, die dann während des Gottesdienstes in Kamp-Lintfort abgespielt werden.