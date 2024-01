Kriminalität in Kamp-Lintfort Diebe sprengen Zigarettenautomaten

Am Samstagabend haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Max-Planck-Straße gesprengt. Kurz vor 23 Uhr hörte ein Anwohner einen Knall. Zudem lösten die Erschütterungssensoren an seinen Fenstern die Alarmanlage aus. Als der Mann nach draußen rannte, konnte er niemand mehr sehen. Der Zigarettenautomat in der Nähe seiner Wohnanschrift war beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, an den Inhalt zu gelangen. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter Tel. 02842 9340 entgegen.