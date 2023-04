Polizei ermittelt Tote nach Brand aus Wohnung in Kamp-Lintfort geborgen

Kamp-Lintfort · Bei Löscharbeiten in einer Wohnung in Kamp-Lintfort haben Feuerwehrleute am Dienstagabend die Leiche einer Frau entdeckt. Das teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit.

05.04.2023, 05:38 Uhr

Blaulicht auf einem Polizeiwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Demnach habe eine Zeugin Hilferufe aus der brennenden Wohnung gehört und den Brand gemeldet. Die Beamten mussten sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschaffen, konnten diese aufgrund starker Flammen und starker Rauchentwicklung jedoch zunächst nicht betreten. Erst bei den Löscharbeiten wurde die bereits tote Frau entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Identität und der Brandursache.

(peng/dpa)