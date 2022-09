Klima und Stadt in Kamp-Lintfort : Stadtverwaltung stockt beim Klimaschutz personell auf

Kamp-Lintfort Hanna Berzau ist Klimafolgenanpassungsmanagerin. Sie arbeitet eng mit dem neuen Klimaschutzmanager der Stadt Kamp-Lintfort, Christopher Tittmann, zusammen. Welche Aufgaben die beiden verfolgen.

Hanna Berzau ergänzt seit September das Team als Klimafolgenanpassungsmanagerin. Die 26-jährige gebürtige Stuttgarterin lebt selbst in Kamp-Lintfort und freut sich, in ihrer neuen Funktion einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten zu können: „Als Anwohnerin der Stadt Kamp-Lintfort freue ich mich darauf, mich mit relevanten Akteuren zu vernetzen und das dringliche Thema der Klimafolgenanpassung in unserer Kommune voranzubringen.“

Hanna Berzau war zuvor an einem Forschungsprojekt der Ruhr-Universität Bochum zu nachhaltiger Mobilität und Aufenthaltsqualität in Städten beteiligt. Parallel zu ihrer Tätigkeit bei der Stadtverwaltung absolviert sie den Masterstudiengang „Nachhaltige Entwicklung“ an der Hochschule Bochum. Gemeinsam mit Christopher Tittmann, der seit Kurzem als Klimaschutzmanager in der Stadtverwaltung tätig ist, wird Hanna Berzau den Klimaschutz in Kamp-Lintfort fördern. „Als Team haben wir die Möglichkeit, die Bereiche des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung gemeinsam zu denken und uns dabei gegenseitig zu ergänzen. Denn wie wir über die heißen Sommermonate feststellen konnten, besteht jetzt schon Handlungsbedarf, uns als Kommune an die Folgen des Klimawandels anzupassen“, so Berzau.