St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort Kardiologie setzt moderne Medizintechnik ein

Über einen kleinen Zugang am Handgelenk werde ein dünner Kunststoffschlauch in eine Arterie eingeführt, teilt das Krankenhaus mit. Durch dieses dünne Gefäß werde ein Draht zum Herzen geschoben. Der Draht wiederum führe dann den Shockwave-Katheter bis zur Stenose. Dort angelangt, werde der Ballon so weit aufgedehnt, dass er sich eng an der Gefäßinnenwand anlege. Dann würden per Knopfdruck Ultraschall-Schockwellen abgegeben, die den harten Kalk aufbrechen würden. Anschließend werde der Ballon gegen einen konventionellen Ballon getauscht. Die vorbereitete Stenose sei gedehnt und könne mit einem Stent versorgt werden. „So liegt der Stent optimal an der Gefäßinnenwand an und wird sich nicht mehr verschließen“, erläutert Klaus Kattenbeck.