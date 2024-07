Baukunst in Kamp-Lintfort Eine neue Haube für die Hermansmühle

Vor gut zehn Jahren kaufte Michael Riedel die Hofanlage mit Mühle an der Hornenheidchenstraße zwischen Kamp-Lintfort und Alpsray. Aus Liebhaberei, wie er sagt. Ganz allmählich hat er sich an die Sanierung der denkmalgeschützten Mühle gemacht und jede Menge geschafft, wie die aktuelle Lage zeigt. Verschwunden ist der dichte Efeubewuchs am Mauerwerk der Mühle. Der Mühlenstumpf war komplett zugewachsen. „Seit 2002 lag alles hier brach und war sich selbst überlassen. Aber die Bausubstanz an sich war gut“, erinnert sich Riedel, der familiäre Wurzeln in Kamp-Lintfort hat. „Wir sind sehr an die Vorgaben des Denkmalschutzes gebunden. Die Feldbrandsteine wurden mit Trockeneisstrahlen gereinigt. Feldbrandsteine, die wir vor Ort gefunden und gesäubert haben, wurden wieder verbaut. Feldbrandsteine sind von Ort zu Ort sehr verschieden. Daher kam nur die Wiederverwendung von Originalsteinen in Frage“, so der Mühlenbesitzer.