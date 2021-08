Kunst in Kamp-Lintfort : Bronze-Skulpturen locken in die Orangerie

Kamp-Lintfort Die Galerie Schürmann präsentiert ab Sonntag die Arbeiten des Bildhauers Hannes Helmke in der westlichen Orangerie am Terrassengarten. Es ist eine Kooperation mit der Stadt Kamp-Lintfort.

Die Bronze-Skulpturen von Hannes Helmke erinnern an uns selbst – so wie sie da stehen oder im Schneidersitz hocken und verträumt in die Ferne blicken oder einander zugewandt sind. Nein, sie posieren nicht einfach. Jede in Bronze festgehaltene Gebärde vermittelt Emotion und Haltung. „Der Mensch steht immer im Mittelpunkt seines Schaffens“, sagt Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann über die Kunst des Bildhauers Hannes Helmkes. Zweimal hat er dessen Arbeiten bereits in die Klosterstadt geholt und sowohl in seiner Galerie als auch im Gewölbekeller des Klosters präsentiert. Ab Sonntag ermöglicht der Galerist den Kunstinteressierten aber einen weitaus größeren und fascettenreicheren Einblick in die Welt der ein wenig spröden, aber markanten Helmke-Skulpturen. Insgesamt 33 Figuren sind dann in der renovierten westlichen Orangerie am Terrrassengarten zu sehen.