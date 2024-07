Festival am Kloster Kamp 2024 Kammermusikfest zählt 1140 Konzertbesucher

Eine positive Tendenz zeichnete sich schon am ersten Probentag ab, der am Nachmittag einen ersten Besucherrekord verzeichnen konnte. Das Interesse der Musikfreunde hielt auch in den folgenden Tagen an. Aufmerksam beobachteten sie die 14 Musikerinnen und Musikern des Festivals beim Einstudieren ihrer vielfältigen Programme, die anschließend in sechs Konzerten aufgeführt wurden. „Die Woche ist wie im Flug vergangen“, erklärte der Künstlerische Leiter Alexander Hülshoff, als er das Publikum zum Abschlusskonzert begrüßte, das traditionell in der Alten Sortierhalle auf Schloss Bloemersheim stattfand.