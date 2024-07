Kammermusikfest Kloster Kamp Die offenen Proben sind gestartet

Schon nach wenigen Takten gibt es die erste Unterbrechung. „This is too fast, can we try again?“, bittet Candida Thompson, der das Tempo zu hastig scheint. Aber auch der neue Versuch endet rasch: „No, no, no, no! What do you want in this figure?“ Takt für Takt wird diskutiert, probiert, verworfen, neu gespielt. Ausdruck, Dynamik, Tempo – alles wird untersucht und erörtert. Mal soll „the bigger line“ stärker betont werden, mal gibt es Notendetails zu beachten: „It’s not only an Nachschlag!“ Nur eine kurze Pause und „a quick coffee“ gönnen die Fünf sich, bevor es weitergeht.