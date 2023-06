900 Jahre Kloster Kamp Kammermusikfest folgt den Spuren der Zisterzienser durch Europa

Gemeinsam werden sie die Werke der ausgewählten Komponisten in offenen Proben einstudieren und anschließend in den Konzerten zu Gehör bringen. Neben der Abteikirche sind der Rokokosaal des Klosters Kamp (3. August), die Johanniskirche in Rayen (5. August), das Martinstift in Moers (5. August), Schloss Ossenberg in Rheinberg (6. August) und Schloss Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn (6. August) weitere Konzertorte des Kammermusikfests. Die öffentlichen Probenorte sind der Rokokosaal, der Schirrhof und die Niederrheinschule in Kamp-Lintfort. Das Kammermusikfest ist eines der wenigen Musikfestivals, die sich nicht aus öffentlichen Mitteln finanzieren. Es fußt auf drei Säulen: Einnahmen aus dem Kartenverkauf, Mitteln aus dem Förderverein Grancino und Sponsorengeldern. Langjährige Hauptsponsoren sind die Volksbank Niederrhein und die Stadtwerke Kamp-Lintfort. Letztere ermöglichen jedes Jahr das Auftaktkonzert des Kammermusikfests. Geschäftsführer Frank Rattmann freut sich bereits auf das Konzert in der Abteikirche. Guido Lohmann (Volksbank Niederrhein) lobte das Kammermusikfest mit seinen offenen Proben als das musikalische Aushängeschild in der Region.