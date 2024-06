Kammermusikfest Kloster Kamp 2024 in Kamp-Lintfort „Musik ist Balsam für die Seele“

Serie | Kamp-Lintfort · In wenigen Tagen startet die 20. Ausgabe des Kammermusikfests Kloster Kamp. In offenen Proben und hochkarätigen Kammerkonzerten will das weit über die Grenzen des Kamper Bergs beliebte Festival wieder Musikfreunde begeistern. Die RP verlost Eintrittskarten.

27.06.2024 , 18:00 Uhr

Candida Thompson ist seit 2003 Künstlerische Leiterin der Amsterdam Sinfonietta, mit der sie regelmäßig in Europa, Südamerika, China und Australien auftritt. Foto: Marco Borggreve

Von Petra Riederer-Sitte