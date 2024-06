Kammermusikfest Kloster Kamp mit neuem Format Drei Musiker liefern sich furioses Match am Tennisplatz

Das Publikum erlebt laut Katharina Apel an diesem Mittag ein „reines Herren-Einzel“. Es spielen die Cellisten Alexander Hülshoff und Christopher Franzius. Das Schlagwerk übernimmt Emil Kuyumcuyan, der erstmals am Kammermusikfest Kloster Kamp teilnimmt. „Geboren in Istanbul in einem Elternhaus voller Musik, mit kroatischen, griechischen, armenischen und afrikanischen Wurzeln, wuchs Emil Kuyumcuyan mit vielen verschiedenen Musikrichtungen auf. Seine musikalische Ausbildung begann er im Alter von zwölf Jahren am Staatlichen Konservatorium in Istanbul, wo er zunächst Posaune spielte, bevor er seine Leidenschaft für das Schlagzeug entdeckte“, heißt es auf der Festival-Homepage über den Musiker, der am Samstag, 13. Juli, mit einer eigenen Komposition auch ein musikalisches „Einzel“ im Clubhouse geben wird: „Youth for Marimba“ heißt das Stück, das er vorstellen wird.