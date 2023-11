Angebot im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Kamp-Lintfort Mahl-Zeit bringt bedürftige Menschen zusammen

Kamp-Lintfort · Seit Ostern 2020 organisiert die Evangelische Kirchengemeinde in Kooperation mit dem Friederike-Fliedner-Haus und der Grafschafter Diakonie das Angebot für Menschen mit wenig Geld. Seitdem treffen sich immer wieder verschiedene Gruppen von Ehrenamtlichen, um das Essen vorzubereiten. Was die Gäste an dem Mittagessen so schätzen.

12.11.2023 , 14:30 Uhr

Jürgen Voß gibt Bedürftigen eine warme Mahlzeit aus. Diese wird ihnen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus kostenlos serviert. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich