Soziales in Kamp-Lintfort: Schülerinnen spielen mit Flüchtlingskindern

Kamp-Lintfort Natalie Wacker und Lea Sänger engagieren sich in der Flüchtlingshilfe. Der Kontakt entstand über Kaliaktiv.

Die neue Freiwilligenagentur Kalliaktiv hat den 15 und 16 Jahre Schülerinnen Natalie Wacker und Lea Sänger eine ehrenamtliche Aufgabe im Flüchtlingsheim vermittelt. „Heutzutage ist das Thema Flüchtlinge sehr präsent und in den Nachrichten wird andauernd davon berichtet. Wir haben natürlich ebenfalls von den Nachrichten gehört und haben mitbekommen, dass viel Hilfe benötigt wird. Daraufhin beschlossen wir etwas zu tun und uns ehrenamtlich im Flüchtlingsheim zu engagieren“, berichten die beiden Schülerinnen. „Nach einigen Recherchen landeten wir in der Freiwilligenagentur Kaliaktiv und wurden von Anke Stark betreut. Wir haben dort ein Formular ausgefüllt und gaben an welche Themengebiete uns im ehrenamtlichen Bereich interessieren. Wir wollten uns natürlich mit Flüchtlingen und der Altersgruppe Kinder auseinandersetzen. Schließlich konnten wir ein Vorstellungsgespräch bei Bettina Feldmann führen und sie erklärte uns, was für Aufgaben im Flüchtlingsheim möglich wären. Wir waren begeistert von der Idee, einen Teil der Freizeit der Kinder gestalten zu dürfen. Aktuell gehen wir einmal die Woche auf das Gelände und spielen, basteln und lachen mit den Kindern. Seit neustem dürfen wir auch den neu eröffneten Freizeitraum mit Tischtennistisch, Billardtisch und einer Dartscheibe benutzen und wollen uns dort mit den Kindern beschäftigen. Es ist sehr schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder über uns freuen und das obwohl wir erst seit den Sommerferien 2018 aktiv sind.“