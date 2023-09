Tierpark in Kamp-Lintfort Kalisto eröffnet Spielplatz mit Strandatmosphäre

Das Engagement von Stephanie und Reiner Winkendick wird belohnt: Von Jahr zu Jahr steuern mehr Besucher den Zoo an, den Haustiere aus aller Welt bewohnen. 2022 zählte Kalisto gut 85.000 Besucher. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr auf 100.000 Besucher kommen“, sagte Reiner Winkendick. Erst im März hatte der Tierpark Kalisto die größte begehbare Wellensittich-Voliere in NRW eröffnet. 180 Sittiche sind dort auf 600 Quadratmetern zu erleben. Die Baukosten beliefen sich auf 200.000 Euro. Die Voliere entstand in Zusammenarbeit mit einem Zoo-Architekten.