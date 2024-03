Programm für die Osterferien Ein Tag als Tierpfleger im Kalisto

Wer noch etwas ganz Besonderes sucht, für den bietet der Tierpark exklusive Führungen, wie die Alpakawanderung oder Erdmännchenführung, an. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.kalisto-Tierpark.de. Die Gastronomie bietet in den Osterferien Frühstück an. Dieses ist von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr erhältlich. Der Mittagstisch werde in den Ferien nicht angeboten. Die erste Ferienwoche hat der Tierpark von 10 bis 17 Uhr geöffnet, in der zweiten Woche eine Stunde länger, bis 18 Uhr.