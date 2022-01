Tierpark in Kamp-Lintfort : Kalisto: Alpaka Pepe starb im Alter von 18 Jahren

Kamp-Lintfort Pepe ist im Beisein seiner Bezugspersonen und der Anwesenheit einer Tierärztin verstorben. Das Alpaka wurde 18 Jahre alt. Seine Betreuer trauern.

Kurz vor Weihnachten ist Alpaka Pepe unerwartet im Alter von 18 Jahren verstorben. Das teilt der Tierpark „Kalisto“ mit. Pepe sei altersbedingt im Beisein seiner Bezugspersonen und in der Anwesenheit eines Tierarztes im Tierpark gestorben. Trotz seines fortgeschrittenen Alters sei der Wallach immer sehr agil und munter gewesen. Umso überraschender sei für alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen sein plötzliches Ableben, so der Tierpark. „Er wird unvergessen bleiben und immer ein Platz in unseren Herzen haben“, so Frank Grün, der die Alpakas seit ein anderthalb Jahren betreut. Eine Obduktion habe ergeben, dass Pepe eines natürlichen Todes verstarb.