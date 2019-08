Festival in Kamp-Lintfort : Kulturverein Ka-Liber feiert im September ein Open-Air-Festival

The Second Try spielt auf dem Rock im Kaff in Kamp-Lintfort. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Mehrere Bands aus der Region sind zum „Rock im Kaff“ am Alten Rathaus eingeladen. Headliner ist die Band „Blackout Problemes“ aus München.

Dieses Jahr hat der Ka-Liber Kulturverein einen hochkarätigen Headliner an Land gezogen. Dabei handelt es sich um die Münchener Band „Blackout Problems“, die unter anderem die Bühnen der Rock am Ring- und Deichbrand-Festivals bespielt und dieses Jahr noch „Royal Republik“ auf ihrer Europatour begleiten wird. Unter dem Motto: „Kontrolle abgeben, Augen zu und mit voller Energie hinein ins Chaos“, zeigen sie sich als musikalisch und persönlich gewachsene Alternative-Rock Band. Bereits das erschiene Debut „Holy“ landete direkt in den Top 50 der deutschen Album Charts. Es folgten Touren für Heisskalt, Jennifer Rostock und Apologies.

Die Sängerin „Rahel Maas“ schaffte es mit Bravur ins Halbfinale von „The Voice of Germany“ 2018. Weiter geht es mit den Lokalmatadoren von „The Second Try“ aus Moers. Die Fünf bringen energiegeladenen alternativen Rock mit kraftvollem Frauengesang und der Leidenschaft für Musik im Blut auf die Bühne. Bevor das Festival von den „Blackout Problems“ erobert wird, geht es nochmal düster her. Die vier Wave-Rocker von „Burn“ aus Münster werden das Publikum noch einmal ordentlich auf den letzten Act des Abends einstimmen. „Das Line-Up verspricht einen hochkarätigen Abend mit dem Besten, was der „Neue“ Rock zu bieten hat. Vor allem aber gewinnt die Stilrichtung mit deutschen Texten mehr und mehr an Gewichtung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Stattfinden wird das Rock im Kaff auf dem Vorplatz des Alten Rathauses an der Moerser Straße 316, Kamp-Lintfort.